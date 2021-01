Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse aus Pkw gestohlen/Taschendiebe im Discounter

Meinerzhagen (ots)

Aus einem am Heidehang geparkten blauen Opel Corsa wurde zwischen Montagabend und Mittwochmittag eine Geldbörse gestohlen. Der Dieb nutzte die erbeutete Bankkarte für mehrere Einkäufe.

Eine 76-jährige Meinerzhagenerin wurde am Donnerstagnachmittag beim Einkaufen in einem Supermarkt Am Bücking bestohlen. Sie hatte ihre Tasche während des Einkaufs an den Einkaufswagen gehängt. Als sie um 15.45 Uhr an der Kasse stand, war die Geldbörse mitsamt Ausweis, Bank-, Kunden- und Versichertenkarten aus der Tasche verschwunden.

Die Polizei rät dringend, Wertsachen dicht am Körper zu tragen - am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Täter wissen genau, dass vor allem Frauen ihre Geldbörsen beim Einkaufen in den Einkaufswagen legen - mit oder ohne Korb oder Handtasche. Das Vertrauen im heimischen Discounter "um die Ecke" ist groß. Doch niemand behält seinen Wagen beim Einkaufen immer im Blick und die Diebe gehen äußerst geschickt vor. Die Täter müssen ihre Opfer nur lange genug beobachten, um dann im entscheidenden Augenblick blitzschnell und geübt zuzugreifen. Keinesfalls darf die Pin auf der Karte notiert oder auf einem Zettel direkt daneben in die Börse gesteckt werden! Immer wieder gehen die Diebe dann sofort zum nächsten Geldautomaten und kassieren dort noch einmal ab, bevor die Opfer den Diebstahl überhaupt bemerkt haben.

