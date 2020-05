Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täter erbeuten Schmuck und Bargeld Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM SARSTEDT-(kri)-Am gestrigen Tag, 27.05.2020, erlangten unbekannte Täter aus drei Wohnungen von älteren Damen aus Stadt und Landkreis Hildesheim Schmuck und Bargeld, in dem sie sich als Gärtner und Wasserwerker ausgaben.

Nach bisherigen Erkenntnissen suchte ein Mann gegen 10:15 Uhr die Wohnung einer 84-jährigen Frau in der Goslarschen Straße in Hildesheim auf und gab sich als Gärtner aus. Der Unbekannte teilte ihr in einem Gespräch an der Wohnungstür mit, dass er die Bäume vor dem Balkon der Seniorin schneiden muss und dafür Strom benötigt. Sie gingen anschließend auf den Balkon und danach wollte er nur mal kurz das Kabel holen. Der Täter kam jedoch nicht wieder. Die Mieterin stellte erst dann den Verlust ihrer Geldbörse mit Bargeld fest. Diese hatte sie im Flur in einer Tasche neben der Wohnungstür aufbewahrt. Den Täter konnte sie wie folgt beschreiben:

- männlich

- ca. 1,80m groß,

- schlank,

- ca. 40 bis 50 Jahre alt,

- blonde kurze Haare,

Er trug eine grüne Hose mit Beintaschen und ein helles Cap.

Fast zeitgleich ereignete sich eine ähnliche Tat in der Haydnstraße in Hildesheim. Ein unbekannter Täter sprach eine 87-jährige Frau, die gerade vor dem Mehrfamilienhaus Unkraut entfernt hatte, an und fragte sie, ob sie an Blumenerde Interesse hat. Dies verneinte die Seniorin. Daraufhin fragte der Mann nach Biomüll, den er zur Herstellung von Erde benötigt. Sie gingen anschließend zusammen in den Garten und durch weitere Gespräche erschlich sich der Täter das Vertrauen der Frau. Deswegen war sie auch nicht verwundert, dass der Mann einfach alleine in die dortige Waschküche ging. Nach kurzer Zeit verschwand der Mann ohne den Biomüll.

Die Hildesheimerin stellte danach den Diebstahl der Geldbörse, die sich in der Waschküche befand, fest. Zu dem Täter gab sie an, dass er ca. 180 cm groß, 50-60 Jahre alt war und einen Mundschutz trug.

In der Voss-Straße in Sarstedt klingelten am gestrigen Tag zwei Männer gegen 09:45 Uhr an der Wohnungstür einer 74-jährigen Frau und gaben sich in ihrer blauen Arbeitskleidung als Handwerker aus. Sie teilten der Frau mit, dass es in dem Keller des Mehrfamilienhauses zu einem Wasserrohrbruch gekommen ist und sie in der Wohnung der Seniorin nach Schäden schauen müssen. Die Frau ließ die Männer in die Wohnung, die sich dann in unterschiedlichen Räumen kurzzeitig aufhielten. Nach nur wenigen Minuten gingen die Männer wieder.

Im Anschluss bemerkte die Sarstedterin offenstehende Schränke und den Diebstahl von Bargeld und Schmuck. Nach Angaben der Seniorin war ein Täter groß, schlank und hatte einen Oberlippenbart. Der andere war klein und kräftig.

