Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Büros

Nachrodt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in zwei Unternehmen (Autohaus und Fliesengeschäft) an der Altenaer Straße eingebrochen. In beiden Fällen hebelten sie Fenster zu den Bürotrakten auf, durchwühlten alle Büroräume und flüchteten mit Bargeld. Hinweise bitte an die Polizei in Altena, Tel. 9199-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell