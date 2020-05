Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Glimmenden Baumstamm gestgestellt; Geldbörse gestohlen.

Meinerzhagen (ots)

Am gestrigen Montag, gegen Mittag, ging ein Zeuge durch das Waldstück zwischen Korbecke und Siepener Weg. An einem dortigen Hang fand er einen qualmenden Baumstamm. Auf Grund der Trockenheit wurde die Feuerwehr hinzugerufen, die den Baumstamm ablöschte. Die Polizei hat ihre Brandermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Geldbörse entwendet Am gestrigen Montag, in den Mittagstunden, ging eine 76 jährige Halveranerin in einem Supermarkt an der Kölner Straße einkaufen. An der Kasse stellte die Seniorin fest, dass unbekannte Diebe ihr die Geldbörse aus ihrer Einkaufstasche, die sie an den Einkaufswagen gehängt hatte, gestohlen hatten.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt ebenfalls die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell