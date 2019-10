Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Teures Bike weg

Iserlohn (ots)

Bulls geklaut In der Nacht vom 14.10.2019 zum 15.10.2019 öffneten unbekannte Diebe eine Garage An den sieben Gäßchen und stahlen ein schwarz weißes Bulls Trapez Cross Bike mit. Sachdienliche Hinweise zum Bike und/oder den Dieben nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

