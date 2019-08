Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche/Ladendieb

Iserlohn (ots)

Zwischen Dienstag- und Donnerstagmittag wurde an der Dorfstraße in Rheinen die Tür zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Unbekannte durchwühlten mehrere Zimmer. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Kulturzentrum an der Peterstraße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten den Hintereingang auf, öffneten gewaltsam mehrere Spielautomaten und entnahmen das Geld. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Ein Mitarbeiter eines Elektronikmarktes am Kurt-Schumacher-Ring beobachtete am Donnerstag um 12.35 Uhr einen Ladendieb. Die hinzu gerufene Polizei fand bei dem 42-jährigen Altenaer mehrere Messer. Deshalb ermittelt die Polizei nun wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen.

