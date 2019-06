Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsdaten-Erfassungsgerät aufgebrochen

Halver (ots)

Unbekannte haben am Freitag, 7. Juni, in der Straße Hohenplanken ein Verkehrdaten-Erfassungsgerät der Stadt aufgebrochen und die Speicherkarte gestohlen. Das Gerät dient dazu, Verkehrsdaten zu erfassen. Es enstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

