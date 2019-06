Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tretroller gestohlen

Menden (ots)

Ein 18-jähriger Mendener soll Samstag, um kurz vor 1 Uhr, gemeinsam mit zwei Begleitern einen Tretroller vom Grundstück eines Hauses an der Rittershausstraße entwendet haben. Ein Bewohner bekam das mit, nahm die Verfolgung auf und hielt die Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Kurz darauf tauchte das gesuchte Diebesgut in einem Gebüsch wieder auf. Den 18-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Zwischen Montag und Samstag vergangener Woche verschwand an der Ringstraße ein Roller, ohne, dass der Besitzer das Fehlen seines Fahrzeugs überhaupt bemerkte. Erst, als ein Zeuge am Samstagmorgen auf seinem Grundstück an der Fröndenberger Straße einen verdächtigen Roller mit Beschädigungen vorfand und darauf die Polizei rief, wurde der Diebstahl bekannt. Die sucht nun Zeugen zum Vorfall unter Telefon 02373/9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell