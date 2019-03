Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonnen in Brand gesetzt

Hemer (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag wurden an der Deilinghofer Straße drei Kunststoff-Mülltonnen in Brand gesetzt. Das Feuer beschädigte auch den Beton einer Laderampe, die Gebäudefassade einer Firma sowie den Asphalt unter den Behältern. Außerdem beschädigten die Unbekannten eine Skulptur. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3100 Euro. Die Polizei in Hemer bittet um Hinweise unter Telefon 02372/9099-0.

