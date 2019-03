Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Hotel und Wohnungen

Lüdenscheid (ots)

Kalver Straße Am Samstag, 16.03. in der Zeit von 0.30 bis 7.20 Uhr, hebelten Einbrecher das Fenster des dortigen Hotels auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Sie durchsuchten Räumlichkeiten und Behältnisse. Sie machten sich an den Tresoren zu schaffen und brachen diverse Schubladen auf. Sie stahlen Bargeld und hinterließen einen nicht unerheblichen Sachschaden.

Einbrecher in Wohnung Höher Weg Am 15.03., in der Zeit von 19.30 bis 23.55 Uhr, hebelten Unbekannte eine Balkontür im 1. OG auf und durchsuchten eine dortige Wohnung. Die Täter nahmen Schmuck und Kleidung mit. Es entstand Sachschaden.

Einbrecher sind am Donnerstagnachmittag am Buschhauser Weg in eine Wohnung eingedrungen. Sie schlugen ein Fenster ein, kletterten in die Wohnung und durchwühlten sämtliche Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

