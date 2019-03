Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto aufgebrochen

Iserlohn (ots)

An der Nordstraße wurde am Wochenende ein Auto aufgebrochen. Unbekannte hebelten zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag mit brachialer Gewalt die Tür eines schwarzen Hyundai auf, der in einem Carport stand, und entwendeten ein mobiles Navigationssystem. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02371/91990-0.

