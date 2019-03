Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einsatzbilanz nach Sturmtief

Aktuelle Sperrungen

Bild-Infos

Download

Märkischer Kreis (ots)

Im gesamten Kreisgebiet kam es zu rund 160 sturmbedingten Einsätzen. Primär handelte es sich hierbei um Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume, Schilder oder Ampelteile, die teilweise selbst und teilweise durch die Feuerwehren im Kreisgebiet beseitigt werden konnten:

Altena (4) Balve (0) Halver (12) Hemer (7) Herscheid (4) Iserlohn (43) Kierspe (1) Lüdenscheid (26) Meinerzhagen (8) Menden (18) Neuenrade (3) Plettenberg (6) Nachrodt-Wiblingwerde (8) Schalksmühle (4) Werdohl (8)

In Nachrodt stürzte nachmittags an der Ehrenmalstraße ein Baum auf einen PKW (Foto). Drei Insassen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Letmathe gebracht. Es entstanden 10.000 Euro Sachschaden.

In Neuenrade wehte der Wind am späten Nachmittag einen Anhänger gegen einen geparkten PKW. An der Kantstraße entstanden 4.000 Euro Sachschaden.

In Menden stürzten mehrere Äste auf einen PKW am Schattweg. Am Nachmittag entstand 1.500 Euro Sachschaden.

In Hemer vermuteten Bewohner eines Hauses an der Ringstraße nachmittags Einbrecher. Polizeibeamte rückten an. Das verdächtige Geklapper war jedoch auf den Wind zurückzuführen.

Infolge des Unwetters sind im Kreisgebiet gegenwärtig noch folgende Straßen gesperrt:

- Lüdenscheid, Treckinghauser Straße, zwischen Kreisverkehr und Wasserwerk - Menden/Iserlohn, Bertingloher Straße, zwischen Halingen und Sümmern - Halver, L528, Abzweig Jahnstraße - Balve, Am Ebberg, zwischen Eisborn und Asbeck - Nachrodt-Wiblingwerde, Kreinberg - Herscheid, K6, zwischen Abzweig Marlin und Wellin - Iserlohn/Altena, Lohsiepenstraße

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell