POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis - Großeinsatz der Polizei

Werdohl/Neuenrade (ots)

Großeinsatz der Polizei am heutigen Morgen. Anlass waren umfangreiche Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. In Neuenrade und Werdohl hatten sich Hinweise verdichtet, die auf kriminelle Strukturen hindeuteten.

Entsprechende Durchsuchungsmaßnahmen in zwei Wohnungen sowie zwei Shisha-Bars in Werdohl sowie acht Wohnungen in Neuenrade führten zum Auffinden und zur Beschlagnahme umfangreicher Beweismittel:

Eine Hanfplantage mit über 200 Pflanzen, mehrere Growschränke, mehrere Fässer mit bereits geerntetem Marihuana sowie weitere 1,5 kg Marihuana. In einer weiteren Wohnung fanden die Beamten eine Amphetaminküche mit zahlreichen Utensilien zur Herstellung von Betäubungsmitteln sowie eine nicht geringen Menge Amphetamin. Außerdem wurden zwei Fahrzeuge sichergestellt.

Im Rahmen des Einsatzes wurden sieben Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Eine Person ist noch flüchtig. Die Staatsanwaltschaft prüft die Beantragung von Haftbefehlen. Die Ermittlungen dauern an.

