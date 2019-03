Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autokancker unterwegs

Iserlohn (ots)

Zwei Pkw Aufbrüche angezeigt

Inselstraße Am 07.03.2019, in der Zeit von 17:18 Uhr bis 17:50 Uhr, knackten Unbekannte den zum Parken abgestellten grauen Daimler und stahlen eine geringe Menge Bargeld und ein iPhone 7.

In der Nacht zum Donnerstag wurde ein schwarzer BMW 3 er an der Grüner Talstraße aufgebrochen. Die Täter nahmen hier einen Schlüsselbund mit. In beiden Fällen entstand Sachschaden.

Hinweise zu den Auto Knackern nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell