Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah Einbrecher?

Lüdenscheid (ots)

Einbrecher in Büro In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag drangen unbekannte Einbrecher an der Altenaer Straße in ein Büro der dortigen Waschanlage ein. Die Einbrecher nahmen Bargeld an sich und entfernten sich bislang unerkannt. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) entgegen.

