POL-MK: Handtasche mit Inhalt aus PKW entwendet

Menden (ots) - In der Nacht des 26.11.18 auf den 27.11.18 gelangten unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise in einen roten VW Golf, der auf dem Parkstreifen am Heimkerweg geparkt war und entwendeten eine Handtasche mit Geldbörse, in der sich diverse persönlichen Papieren und Karten befanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Menden (Tel.9099-0) entgegen.

