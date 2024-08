Emmerich am Rhein (ots) - Am Dienstag (13. August 2024) kam es gegen 20:30 Uhr an der Kreuzung `s-heerenberger Straße / Ostermayerstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 30-jährige Frau aus Emmerich befuhr mit einem grauen Audi A3 Sportsback die `s-heerenberger Straße in Fahrtrichtung Emmerich und ...

mehr