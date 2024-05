Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Geparkter Ford Galaxy in braun beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

In der Nacht von Sonntag (12. Mai 2024) auf Montag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Ford Galaxy. Der Ford parkte am rechten Fahrbahnrand des Nachtigallenwegs in Richtung Lerchenweg, als der unbekannte die linke Fahrzeugseite beschädigte und unerlaubt die Unfallstelle verließ. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell