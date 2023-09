Kerken-Aldekerk (ots) - Am Samstagmorgen (2. September 2023) zwischen 09:30 und 10:10 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Golf Plus beschädigt, der auf dem Parkplatz einer Bankfiliale an der Marktstraße abgestellt war. Es entstand ein Schaden rechts an der Frontstoßstange des VW. An der Anstoßstelle blieb weiße Lackfarbe zurück. Der Verursacher ...

