Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Jugendliche E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt

Kleve (ots)

In Kleve ereignete sich am Dienstagmittag (29. August 2023) ein Verkehrsunfall, bei dem eine jugendliche E-Scooter-Fahrerin schwere Verletzungen erlitt. Die 14-Jährige befuhr gegen kurz vor 14:00 Uhr mit ihrem Eletrokleinstfahrzeug die Scholtenstraße in Richtung Merowingerstraße. An der Kreuzung zum Mittelweg wollte sie nach ersten Erkenntnissen weiter geradeaus fahren. Beim Überqueren der Kreuzung übersah sie vermutlich einen von links kommenden PKW, der den Mittelweg vorfahrtsberechtigt in Richtung Lindenallee befuhr. Die 22-Jährige am Steuer des Mazda MX5 versuchte noch, der E-Scooter-Fahrerin auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Jugendliche aus Kleve wurde auf den Wagen aufgeladen und stürzte dann auf die Straße. Dabei trug sie sich schwere Verletzungen zu, ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die 22-Jährige Kleverin blieb unverletzt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell