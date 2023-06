Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 25. Mai 2023, 10:24 Uhr: "Kranenburg - Baum auf Parkplatz beschädigt

Zeugen gesucht" - Belohnung ausgelobt

Kranenburg (ots)

Die Gemeinde Kranenburg hat in Bezug auf den beschädigten Baum an der Uhlandstraße eine Belohnung in Höhe von 300 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung der Täter führen. Unbekannte hatten den Leittrieb des jungen Baums entfernt. Die Kripo Kleve nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (cs)

