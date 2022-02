Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Kranenburg-Wyler (ots)

Am Samstag, den 12.02.2022, gegen 14.30 Uhr , befuhr eine 27-jährige Pkw-Führerin aus Arnheim mit ihrem schwarzen Mercedes die Hauptstraße (K44)in Kranenburg-Wyler. An der Einmündung zur B 9 beabsichtigte sie nach links in Fahrtrichtung Nimwegen abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 26-jähriger PKW-Führer aus Nimwegen die B 9 mit seinem roten Fiat in Richtung Goch. Beim Abbiegevorgang übersah der Fahrerin des Mercedes den von links kommenden Fiat und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Fiat auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Es entstand erheblicher Sachschaden und von den fünf Fahrzeuginsassen wurden drei schwer- und zwei leichtverletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in die naheliegenden Krankenhäuser gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung voll gesperrt.

