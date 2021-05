Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl aus Kfz

Täter öffnen Beifahrertür eines Audi

Goch (ots)

Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen (14. Mai 2021) haben unbekannte Täter das Schloss der Beifahrertür eines grünen Audi 8G Cabrios manipuliert, das an der Pfalzdorfer Straße auf Höhe der Hausnummer 120 abgestellt war. Sie verschafften sich so Zugriff auf den Innenraum und entwendeten zwei Lederetuis samt enthaltener Dokumente und Bargeld aus dem Wagen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

