Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Brand in einem Wohnhaus

Kevelaer (ots)

Am Montag (17.05.21) gegen 15:40 Uhr kam es in einem Reihenhaus an der Alten Weezer Straße zu einem Brand. Das Feuer konnte durch die Loschzüge der Feuerwehren aus Twistenden und Kevelaer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Bei den beiden Bewohnern des Hauses bestand der Verdacht einer Rauchgasintoxikation. Sie wurden vorsorglich zum Krankenhaus Kevelaer gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

