Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Geldern-Kapellen (ots)

Am Samstag 16.01.2021 in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 19:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße In de Weyenhorst ein. Ins Haus gelangten sie durch das Aufhebeln eines zum Garten gelegenen Fensters. Das Haus wurde von den Tätern durchsucht, entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell