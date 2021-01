Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Pfarrbüro

Weeze (ots)

Am Freitag, 15.01.2021 in der Zeit von 20:00 Uhr bis 20:40h drangen unbekannte Täter durch eine rückwärtige Terrassentür in das am Kirchplatz in Weeze gelegene Pfarrheim ein. Im Büro durchsuchten sie Schränke und Schubladen und stellten eine kleinen Tresor zum Abtransport bereit. Durch das Betreten des Gebäudes durch den zuständigen Pfarrer wurden die Täter gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächigen Personen bitte an die Polizei in Goch unter Telefon 02823-1080.

