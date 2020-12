Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum-Sevelen- Diebstahl/ Zigarettenautomat aufgebrochen

Issum-SevelenIssum-Sevelen (ots)

Unbekannte Täter brachen gewaltsam einen Zigarettenautomaten an der Hauswand einer Gaststätte an der Einmündung Dorfstraße/ Marienstraße auf. In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmittag (07. Dezember 2020) entfernten die Täter mit massiver Gewalt das Geräteteil für den Geldeinwurf und flüchteten unerkannt. Zur genauen Beute kann derzeit noch nichts gesagt werden. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

