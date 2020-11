Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Fahrer eines schwarzen Mercedes mit Gelderner Kennzeichen gesucht

GeldernGeldern (ots)

Bereits am 10. November 2020 gegen 07:45 Uhr war eine 14-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Straße Harttor unterwegs. Als sie in den Kreisverkehr Harttor / Mühlenweg eingefahren war, versuchte ihren Angaben zufolge ein PKW-Fahrer, sie dort zu überholen. Der Wagen habe sie an der linken Pedale berührt, die Jugendliche musste daraufhin stark bremsen. Der Autofahrer setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Innenstadt fort. Später spürte die 14-Jährige Schmerzen am Fuß. Bei dem Wagen soll es sich um einen schwarzen Mercedes mit Gelderner Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer wird nun gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

