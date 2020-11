Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - zwei Einbrüche in Wohnhäuser am Wochenende

StraelenStraelen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Straelen gleich zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser.

Am Samstag (31.10.2020) hatten sich unbekannte Täter im Zeitraum von 16:10 Uhr bis 21:30 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße "Am Gieselberg" verschafft. Der oder die Täter durchwühlten im Haus mehrere Schränke und Schubladen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Ebenfalls über eine aufgehebelte Terrassentür gelangten unbekannte Täter im Ortsteil Westerbroek am Sonntag (01.11.2020) zwischen 18:30 Uhr und 21:45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "In de Siep". Sämtliche Räume in dem Wohnhaus wurden von den Tätern durchsucht, bevor sie schließlich flüchteten.

Was die Täter in den beiden Häusern erbeuteten ist bislang unklar. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

