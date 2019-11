Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub vor dem Kino

Hamm-Mitte (ots)

Am Sonntag, 16. November gegen 3 Uhr, wurde einem 20-Jährigen die Jacke geraubt. Der Mann war zu Fuß auf der Königstraße unterwegs, als er in Höhe des Kinos aus einer Personengruppe heraus von einer Person tätlich angegangen wurde. Ein zweiter Täter forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Sachen. Dabei wurde dem Opfer die Jacke ausgezogen. Nachdem sie die Jacke erbeutet hatten, flüchteten die Männer mit osteuropäischem Aussehen im Alter von 20-22 Jahren. In der Jacke befand sich ein Handy und eine Geldbörse. Ergänzend zur Beschreibung kann angegeben werden, dass einer der beiden Täter eine grüne Cargohose, eine schwarze Jacke und weiße Turnschuhe trug. Der zweite Räuber war mit einer Jeanshose und Turnschuhe der Marke Nike Airforce-One mit weißer Sohle bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (be)

