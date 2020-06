Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Betrügerischer Schlüsseldienst unterwegs

Emmerich (ots)

Opfer eines offenbar betrügerisch agierenden Schlüsseldienstes wurde bereits am Dienstag, 02.06.2020, ein 54 Jahre alter Mann. Der Emmericher hatte im Internet einen Schlüsseldienst bestellt. Als dieser eintraf, hatte das Opfer den Schlüssel wiedergefunden. So wurde für die Anfahrt eine Pauschale von 49 Euro vereinbart und per Terminal eingezogen. Die Frage nach einer Quittung beantwortete der Unbekannte dahingehend, dass diese per Post komme. Bei der Kontrolle seiner Kontoauszüge stellte der Geschädigte fest, dass 556,92 Euro abgebucht worden waren.

Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht bei derartigen "Dienstleistungen". Schon bei der Suche nach einem Notdienst sollte man aufmerksam sein und sich nicht überrumpeln lassen. Wer den Notdienst vor Ort nicht kennt, schaut schnell ins Internet. Doch Vorsicht: Viele unseriöse Anbieter landen mit gekauften Anzeigen weit oben bei den Suchergebnissen. Und sie täuschen gerne eine Ortsnähe vor. Deswegen sollte man gerade im Netz genauer hinschauen. Ist kein Impressum vorhanden oder gibt es viele identische Seiten einer Firma mit unterschiedlichen Ortsangaben, kann das ein Hinweis auf einen unseriösen Anbieter sein.(SI)

Weitere Präventionshinweise sind auch im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/achtung-vor-betruegerischen-handwerkern/

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell