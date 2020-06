Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Polizei nimmt Einbrecher fest

Geldern (ots)

Nachdem am Sonntagabend, 07.06.2020, gegen 20.00 Uhr bei Kaufland am Westwall ein Einbruchsalarm aufgelaufen war, trafen Mitarbeiter des Bewachungsunternehmens zunächst auf zwei Unbekannte, die vom Tatort in Richtung Burgstraße flohen. Sie waren in den Hof der Warenannahme eingedrungen und hatten ein Tor zum Lager aufgedrückt. Die Täter hatten am Tatort eine Reisetasche mit diversen Parfumflacons und Körperpflegemitteln zurückgelassen. Im Rahmen der Fahndung wollte die Funkstreife zwei Verdächtige am Bahnhof kontrollieren, wobei auf einen die Täterbeschreibung passte. Einer der beiden, ein 17-jähriger junger Mann aus Straelen, konnte nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Dem zweiten gelang die Flucht. Der Festgenommene streitet eine Tatbeteiligung ab. Er wurde nach Personalienfeststellung seiner Mutter übergeben. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht jetzt weitere Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell