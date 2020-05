Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Samstag, den 16.05.2020, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 45jähriger Fahrzeugführer aus Kempen mit seinem grauen VW Golf den Scharenbergweg in Fahrtrichtung Jülicher Straße. Kurz hinter der Kreuzung Lampesweg kommt das Fahrzeug auf gerader Strecke aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt mit der Fahrertür gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer verstirbt an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

