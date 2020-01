Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall

Fußgängerin nach Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Emmerich (ots)

Gestern (14. Januar 2020) gegen 17:30 Uhr war ein 61-jähriger Reeser in seinem Mercedes W124 auf der Reeser Straße (L7) in Richtung seiner Heimatstadt unterwegs, als in Höhe der Bushaltestelle Jahnstraße unvermittelt eine Fußgängerin vor ihm auf die Fahrbahn trat. Der Autofahrer versuchte noch auszuweichen, erfasste die 26-jährige Emmericherin jedoch. Bei dem Zusammenstoß wurde die junge Frau schwer verletzt, so dass ein Rettungswagen sie in eine Klinik bringen musste. Der 61-Jährige blieb unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis etwa 18:15 Uhr komplett gesperrt. (cs)

