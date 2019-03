Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Straßenmeisterei

53879 Schleiden-Gemünd (ots)

In die Straßenmeisterei Schleiden an der Kölner Straße wurde im Zeitraum Samstag bis Dienstagnacht eingebrochen. Der oder die Täter drangen in eine Fahrzeughalle ein und stahlen mehrere LED-Frontblitzer und LED-Rundumleuchten, die sie an mehreren Fahrzeugen demontierten. Der Dieb ging augenscheinlich fachmännisch vor, denn an zwei Fahrzeugen, bei denen die Frontblitzer defekt waren, machte er sich nicht zu schaffen. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

