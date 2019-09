Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: PKW prallt gegen Baum

Vier Personen schwer verletzt

Geldern (ots)

Am Sonntag, 08.09.2015 gegen 21:25 Uhr kam eine 24jährige PKW-Fahrerin aus Straelen mit ihrem VW Golf aus bisher nicht geklärten Gründen auf der Venloer Straße (B 58) in Geldern nach rechts von Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Fahrerin wie auch die weiteren drei männlichen Insassen im Alter von 21, 22 u. 36 Jahren, allesamt ebenfalls in Straelen wohnhaft, wurden im PKW eingeklemmt und mussten von der hinzugerufenen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Mit Rettungswagen wurden sie in umliegende Krankenhäuser zur stationären Behandlung gebracht. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeibeamte umgeleitet. Zur Klärung der Unfallursache wurde der PKW sichergestellt. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Geldern, Telefon 02831-1250.

