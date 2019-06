Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Firmen-Rohbau

Täter lösen Alarmanlage aus

Straelen (ots)

Am Montag (24. Juni 2019) gegen 23.45 Uhr öffneten unbekannte Täter an der Straße Kromsteg einen Bauzaun und drangen auf das Grundstück einer Firma ein. Die Täter brachen eine Spanplatte auf und kletterten in einen Rohbau. Von dort gelangten sie in eine Lagerhalle, die bereits in Betrieb genommen wurde. Die Täter lösten bei dem Einbruch eine Alarmanlage aus. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Bereits in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 2019 waren Täter hier in die Lagerhalle eingebrochen. Sie hatten eine Fensterscheibe eingeworfen und zwei Akkuschrauber sowie Handschuhe entwendet. Außerdem hatten sie an drei LKW die Plane zerschnitten und einen Container beschädigt.

Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell