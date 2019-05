Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Einbruch in Tischlerei

Uedem (ots)

Obwohl Unbekannte Einbrecher in der Nacht zu Sonntag lediglich eine geringe Menge Bargeld erbeuteten, verursachten sie Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Nachdem sie zunächst den Metallzaun des Betriebes am Wellesweg überstiegen hatten, hebelten sie eine Nebeneingangstür auf und entriegelten ein Rolltor. Von der Fertigungshalle aus brachen die Unbekannten eine weitere Tür auf, wodurch sie in die Büro- und Ausstellungsräumlichkeiten gelangten. Dort hebelten die Täter eine Geldkassette auf. Einen Standtresor flexten sie anschließend auf. Die Flex befand sich im Materialraum des Betriebes. Im Tresor befanden sich lediglich Ersatzschlüssel der Schließanlage. Hinweise nimmt die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.(SI)

