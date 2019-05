Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Mit gestohlenem Fahrrad PKW beschädigt

Besitzer gesucht

Emmerich (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer beschädigte am Samstag, 18.05.2019 zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr auf der Eltener Straße in Emmerich einen am Fahrbahnrand geparkten PKW VW Passat (schwarz). Hierbei zog sich der Unbekannte vermutlich Verletzungen leichterer Art zu, da im unmittelbaren Bereich Blutspuren vorgefunden wurden. Das schwarze Pedelec der Marke Victoria mit der Typenbezeichnung 5.6 E Retro wurde in einem angrenzenden Vorgarten abgelegt. Aufgrund vorgefundener Beschädigungen ist davon auszugehen, dass dieses zuvor gestohlen worden ist. Der Eigentümer sowie eventuelle Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822-7830.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell