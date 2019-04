Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Brand eines Schuppens

Rheurdt (ots)

Am Samstag, 13.04.2019, 12:55 Uhr, erhielt die Kreisleitstelle der Feuerwehr Kenntnis über den Brand eines Schuppens auf der Bahnstraße. Der Brand verursachte eine so erhebliche Rauchentwicklung, dass zwei angrenzende Häuser vorsorglich evakuiert und die Bevölkerung über elektronische Medien gewarnt wurden. Auf diesem Wege wurde Personenschaden vermieden. Die sofortigen Löscharbeiten verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Wohnhäuser, Gebäudeschaden am Schuppen war jedoch nicht abzuwenden. Die kriminalpolizeiliche Untersuchung der Brandursache dauert an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell