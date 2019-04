Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht, blauer Daimler beschädigt

Kevelaer (ots)

In der Nacht von Freitag, 12.04.19 auf Samstag, 13.04.19, ereignete sich in Kevelaer auf der Lindenstraße eine Unfallflucht. Dabei wurde ein dort auf dem Parkstreifen abgestellter blauer Daimler von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Goch unter der Telefonnummer: 02823/1080.

