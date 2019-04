Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht, blauer Dacia beschädigt

Kleve (ots)

Am Samstag, 13.04.19, kam es in der Zeit von 10:15 bis 11:00 Uhr, zu einer Unfallflucht in Kleve auf dem Parkplatz des EOC. Dort wurde ein geparkter blauer Dacia von einem nach Zeugenaussagen grauen Audi mit Klever Kennzeichen beschädigt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Kleve unter der Telefonnummer: 02821/5040.

