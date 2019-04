Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Fahrer eines Kleinwagens kollidiert mit Leitpfosten

Geldern-Hartefeld (ots)

Am Samstag (30. März 2019) gegen 10:15 Uhr war eine 29-Jährige aus Geldern mit ihrem Mercedes GLC auf der Duisburger Straße in Richtung Hartefeld unterwegs, als ihr in der Höhe zur Einmündung zum Jonkersdyk ein Kleinwagen entgegenkam. Dieser sei laut ihren Angaben nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, kurz über den Radweg neben der Straße gefahren und habe dann zurück auf die Fahrbahn gelenkt. Dabei kollidierte der Wagen mit mindestens einem Leitpfosten im Grünstreifen. Ein Pfosten flog auf die Straße, so dass die 29-Jährige ihn mit ihrem Wagen überfuhr. Zudem sei der Kleinwagen fast auf ihre Fahrspur geraten, so dass sie ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend hielt der Kleinwagen kurz, der Fahrer setzte danach aber seine Fahrt fort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. An der Unfallstelle wurden Teile eines Außenspiegels von einem grauem Skoda Fabia gefunden. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

