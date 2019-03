Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Im Hafenbecken gefundene Leiche identifiziert

75-Jähriger war in Altena als vermisst gemeldet worden (Nachtrag zur Meldung vom 15. März 2019, 10.03 Uhr)

Emmerich (ots)

Die am 10. März 2019 im Hafenbecken des Emmericher Yachthafens gefundene männliche Leiche ist identifiziert. Es handelt sich um einen 75-jährigen Mann aus Evingsen bei Altena. Er war dort am 11. Februar 2019 als vermisst gemeldet worden. (ME)

