Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Brand einer Kopfweide

Baum durch Unbekannte angezündet

Rees-Millingen (ots)

Am Montag (18. März 2019) gegen 8.00 Uhr wurde der Polizei eine brennende Kopfweide am Grenzweg in Höhe der Brücke über die Millinger Landwehr gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kopfweide brannte im inneren Bereich. Das Feuer war vermutlich durch Unbekannte gelegt worden. Eine Selbstentzündung kann aufgrund der Witterung ausgeschlossen werden.

Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

