Geldern-Kapellen (ots) - Unbekannte gelangten am Samstag, 17.11.2018, zwischen 14:00 Uhr und 23:00 Uhr, vermutlich über eine Terassenbedachung zu einem auf Kipp stehenden Fenster im Obergeschoss eines Einfamilienhauses auf der Straße Schanzfeld. Sie öffneten das Fenster und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Bargeld und Schmuck wurden entwendet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Geldern, Tel. 02831/1250, zu wenden.

