POL-KLE: Tageswohnungseinbruch

Kranenburg-Frasselt (ots) - Am Freitag, 16.11.2018, zwischen 11:45 Uhr und 18:15 Uhr, drangen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Gocher Straße ein, indem sie ein Holzfenster aufhebelten. Im Haus entwendeten sie nach derzeitigem Kenntnisstand Schmuck. Zeugenschaftliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040.

