Straelen (ots) - Am Samstag, 17.11.2018, 21:35 Uhr, beabsichtigte eine 23jährige Frau aus Issum, den Parkplatz eines Supermarktes auf der Straße Beginenpad mit ihrem PKW zu verlassen. Hierzu bog sie nach links in Richtung Westwall auf die Straße. Im Abbiegevorgang kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 61jährigen Fußgängerin aus Straelen, welche den Beginenpad in Höhe des Supermarktes querte. Trotz geringer Fahrgeschwindigkeit des PKW stürzte die Fußgängerin nach dem Aufprall so unglücklich, dass sie lebengsgefährliche Kopfverletzungen erlitt. Nach notärztlicher Erstversorgung im Krankenhaus musste sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verlegt werden. Die Betreuung der Unfallbeteiligten und Angehörigen erfolgte durch den polizeilichen Opferschutz. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. Am PKW entstand kein Schaden.

