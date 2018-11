POL-KLE: Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Straelen (ots) - Am Samstag, 17.11.18 gegen 13:30 Uhr befuhr ein 71jähriger Straelener mit seinem PKW den Nordwall aus Richtung Gelderner Str., in Richtung Westwall. Er wollte dann nach rechts in die Marienstr. abbiegen. Dabei übersah er eine 43jährige Pedelecfahrerin, ebenfalls aus Straelen, die vom Radweg des Westwalls ebenfalls in die Marienstr. abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeug. Die Pedelecfahrerin wurde auf die Motorhaube des PKW aufgeladen, prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte dann zu Boden. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde zur stationären Behandlung zum Krankenhaus Geldern verbracht, Lebensgefahr besteht aber nicht.

