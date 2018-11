POL-KLE: Mülltonnenbrand beschädigt Fassaden

Weeze (ots) - Durch eine ungeklärte Ursache brannten im Innenhof eines Hauses auf der Kevelaerer Straße am Samstag, 17.11.2018, 06:20 Uhr, diverse Mülltonnen. Der Brand verursachte an zwei angrenzenden Häusern Gebäudeschäden an den Fassaden. Die Ermittlungen der Brandursache wurden eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Goch, Tel. 02823/1080, zu wenden.

